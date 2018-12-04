Сирия, 4 декабря. Как минимум 10 террористов ИГ1 были уничтожены в ходе спецоперации пешмерги в Ираке. Протурецкие силы потеряли еще один населенный пункт в провинции Идлиб. ВВС коалиции США интенсифицировали бомбардировки в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут перестрелки с боевиками на окраинах «Большого Идлиба».

«Исламское государство»1: лишилось как минимум десяти террористов в ходе спецоперации пешмерги в Ираке.

«Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир»: потеряла еще один населенный пункт у границы между Хамой и Идлибом.

Курды: понесли потери в результате взрыва в городе Аль-Камышлы на севере Хасаки; лишились одного из бойцов при детонации мины на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Международная коалиция: проводит бомбардировки в городе Хаджин и его окрестностях.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационный портал Masar Press Agency сообщает о том, что ВВС международного альянса, возглавляемого Соединенными Штатами, активизировали боевые вылеты в юго-восточной части провинции Дейр-эз-Зор. Авиаудары военных самолетов западной коалиции пришлись по городу Хаджин. Кроме того, ракеты США упали в пригороде Аль-Хавама. Информации о возможных погибших или раненых среди мирных жителей пока не поступало. Напомним, жертвами регулярных бомбардировок американской авиации нередко становятся гражданские лица, тогда как террористы практически не несут потерь ни в живой силе, ни в военной технике.

Тем временем продолжаются столкновения между «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) и джихадистами террористической группировки в окрестностях Хаджина. Как передает Twitter-канал (DeirEzzor24), один из курдских бойцов был убит при взрыве мины, заложенной боевиками. Кроме того, еще несколько членов SDF получили ранения.

Провинция Идлиб

Появились новые подробности о результатах вооруженного противостояния между силами антиправительственных группировок «Хайят Тахрир Аш-Шам» и «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир», отмечавшихся на юго-западе региона несколькими часами ранее. Согласно уточненным данным информационного агентства Al Masdar News, отряды протурецкого формирования лишились как минимум двух своих боевиков, после чего во избежание дальнейших потерь отступили. Кроме того, под контроль «Ан-Нусры»*** перешла деревня Зайзун, заявляет источник в сети Twitter (RadioAlKul). Напомним, ранее сообщалось, что радикалы возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой»1 альянса захватили населенные пункты Джадрая и Анаб. Военные эксперты полагают, что к столкновениям привела борьба за расширение зон влияния в регионе. Напомним, ряд радикальных вооруженных формирований, в числе которых «Тахрир Аш-Шам», отказались придерживаться условий российско-турецкого соглашения, заключенного 17 сентября, и выводить свои отряды и тяжелую военную технику из демилитаризованной зоны. Более того, джихадисты «Ан-Нусры» провели аресты всех тех, кто подозревался в готовности урегулировать конфликт с сирийскими властями мирным путем.

Провинция Хама

На линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и вооруженной оппозиции не прекращаются стычки, спровоцированные боевиками. По информации новостного портала Al Masdar News, противоборствующие стороны ведут перестрелки в районе границы между провинциями Хама и Идлиб — вблизи населенных пунктов Ат-Тамания, Сукейк и Хувейн. Напомним, исламисты не перестают предпринимать попытки пробраться на позиции правительственных подразделений, несмотря на режим тишины, действующий в демилитаризованной зоне. Так, накануне сообщалось об очередной вылазке джихадистов «Джейш Аль-Иззы» неподалеку от города Аль-Джисат, которая, тем не менее, была сорвана военнослужащими САА.

Провинция Хасака

В провинции Хасака, которая якобы бала полностью зачищена от террористов «Исламского государства» «Демократическими силами Сирии» (SDF) и поддерживающими их Соединенными Штатами, вновь произошел взрыв. Как передает на своей странице в Twitter военный источник (ameeralh7skoe), СВУ детонировало в квартале Корниш в городе Аль-Камышлы, расположенном в северной части региона. В результате взрыва несколько курдских бойцов получили ранения. О возможных пострадавших среди мирного населения не сообщается. Местные активисты полагают, что бомба была заложена членами так называемых спящих ячеек ИГИЛ1, осуществляющими подпольную деятельность в провинции. Тем не менее курдские источники уверены, что организаторами взрыва являются агенты турецких вооруженных сил.

Ирак

Военный источник в соцсети Twitter (Kirkuknow_DT) сообщает о том, что на границе между провинциями Салах Эд-Дин и Дияла прошли обыски, проведенные силами курдского военизированного формирования пешмерга. Отмечается, что одна из «спящих ячеек» «Исламского государства» была выявлена в районе населенных пунктов Хурмату и Кифри. В результате развернувшихся столкновений по меньшей мере десять боевиков террористической группировки были уничтожены. Напомним, об освобождении Ирака от ИГИЛ было объявлено в конце прошлого года, однако подпольные группы террористов все еще скрываются в безлюдных районах страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)