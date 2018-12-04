Порошенко поручил подготовить иски против РФ из-за инцидента в Керченском проливе

Киев, 4 декабря. Президент Украины Петр Порошенко дал указание главе министерства юстиции Павлу Петренко подготовить документы для передачи в суд иска против России в международные инстанции в связи с инцидентом в Керченском проливе. Об этом сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

Порошенко на встрече с родственниками задержанных украинских моряков не уточнил, о каких именно инстанциях идет речь. Однако ранее он заявлял о намерении обратиться в международный суд Организации объединенных наций (ООН) в связи с задержанием в России моряков военно-морских сил Украины (ВМСУ) после инцидента в Азовском море.

«Сегодня даны поручения министру юстиции, чтобы мы завершили подготовку подачи в суд на Россию за этот акт агрессии для того, чтобы те, кто отдал эти приказы, были привлечены к ответственности… Это должна быть реакция всего мира на те события, которые произошли», — заявил украинский президент.

По его словам, в данный момент к ситуации привлечены юристы, в том числе иностранные, которые изучают возможности привлечения российской стороны к ответственности. Порошенко упомянул в том числе о санкциях в отношении российских морских портов и кораблей.

Напомним, 25 ноября три украинских корабля незаконно вошли в территориальные воды России в нарушение Конвенции ООН и продолжили движение к Керченскому проливу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, все 24 моряка арестованы на два месяца из-за нарушения госграницы РФ. На Украине расценили законные действия российских пограничников в Азовском море как очередной «виток агрессии» со стороны РФ и заявили о введении в стране военного положения на 30 дней.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее в Керченском проливе провокацией, которую Киев организовал в преддверии выборов на Украине, намеченных на весну 2019 года.