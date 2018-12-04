Украина объявила в розыск восемь граждан РФ, причастных к задержанию украинских моряков

Киев, 4 декабря. Генпрокуратура Украины объявила в розыск восемь граждан России, причастных к задержанию украинских моряков, нарушивших государственную границу РФ в районе Керченского пролива.

«По результатам проведенных следственных действий сообщено о подозрении восьми лицам. В настоящее время получено постановление суда о задержании указанных подозреваемых», — сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

По ее словам, Киев объявил в розыск главу пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя контр-адмирала Сергея Станкевича, замглавы пограничной службы ФСБ Геннадия Медведева, начальника службы пункта управления ФСБ по Крыму и Севастополю Руслана Ромашкина, а также еще пять российских офицеров, которые принимали участие в задержании нарушителей границы.

Напомним, 25 ноября два артиллерийских катера и рейдовый буксир из состава ВМС Украины незаконно пересели госграницу России, войдя в территориальные воды России. Позднее три украинские военные судна и члены их экипажей были задержаны в районе Керченского пролива.