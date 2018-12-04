«Краснодар» хочет продлить контракт с Ари

Краснодар, 4 декабря. По информации Федерального агентства новостей, «Краснодар» собирается продолжить работу с нападающим Ари. По словам источников, идущий вторым в чемпионате России клуб собирается предложить футболисту сборной России контракт до лета 2020 года.

Отмечается, что финансовые условия нового соглашения будут пересмотрены в большую сторону, поскольку в этом году футболист получил российское гражданство и перестал считаться легионером. Сообщается также, что за ситуацией вокруг контракта Ари с «Краснодаром» наблюдают «Локомотив», «Динамо» и ряд зарубежных клубом. Сам футболист при этом рассчитывает остаться в нынешнем клубе.

Ари стал футболистом «Краснодара» летом 2013 года. За его трансфер клуб заплатил московскому «Спартаку» 2 миллиона евро. С тех пор он провел 128 матчей в составе «горожан», забил 42 гола и отдал 31 голевую передачу.

С февраля 2017 по лето текущего года футболист бразильского происхождения выступал на правах аренды за столичный «Локомотив». В текущем сезоне 32-летний нападающий сыграл в 14 матчах, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

Контракт Ари с «Краснодаром» истекает летом следующего года. С 1 января 2019 года он имеет право свободно вести переговоры с потенциальными работодателями, чтобы сменить клуб по истечении договора на правах свободного агента.