Порошенко назвал условие срыва выборов на Украине

Киев, 4 декабря. Президент Украины Петр Порошенко назвал условие, при котором назначенные на весну 2019 года выборы главы государства будут сорваны. День голосования запланирован на 31 марта.

Как действующий президент Украины Порошенко гарантировал, что выборы все же состоятся в назначенную дату.

«Единственное, что этому может помешать, — это открытая вооруженная наземная агрессия страны-агрессора, тогда будем защищать государство», — цитирует слова Порошенко «Интерфакс-Украина».

Об этом Порошенко заявил на встрече с преподавателями и студентами вузов Прикарпатья. Он добавил, что внес в Раду законопроект, который позволит провести местные выборы во время военного положения.

Ранее действующий президент Украины заявил, что введение военного положения на территории страны не должно помешать выборам. Особый режим в некоторых регионах страны введен после провокации ВМСУ в Керченском проливе.

В Верховной раде также высказывали озабоченность введением военного положения. Спикер украинского парламента Андрей Парубий заявил, что военное положение в десяти областях Украины ставит под угрозу срыва проведение президентских выборов в стране. В соответствии с действующим украинским законодательством, во время военного положения запрещено проведение дня голосования.