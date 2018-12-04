Сирия: США «не заметили» химатаки боевиков в Алеппо, но продолжают верить фейкам «Белых касок»

Соединенные Штаты не могут подтвердить факт использования запрещенных химических веществ боевиками в Алеппо, заявил специальный представитель главы Госдепартамента США по вопросам Сирии Джеймс Джеффри в интервью журналистам. По его данным, Вашингтон в настоящий момент ожидает, что ему предоставят больше сведений о случившемся.

Почему же Белый дом упорно не верит в произошедшее, если информация официально подтверждена двумя государствами, не говоря уже и о других многочисленных источниках, но при этом так легко повелся на фейки «Белых касок» в их соцсетях? В этом разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

«Случился один инцидент неделю назад с предполагаемым применением химоружия джихадистами из Идлиба, и затем Россия нанесла удар. Хочу отметить, что мы не можем подтвердить какую-либо химическую атаку в этом происшествии», — сказал спецпредставитель американского Госдепа.

Напомним, 24 ноября исламисты нанесли удары по мирным кварталам Алеппо, используя заряженные запрещенными отравляющими веществами снаряды. В результате пострадали больше ста человек, притом почти у половины из них, в том числе у восьми детей, зафиксированы химические поражения. Обнаружив в буферной зоне в районе «Большого Идлиба» орудия, применявшиеся боевиками в ходе обстрелов, ВКС РФ провели бомбардировку объектов террористов.

После атаки боевиков представители Минобороны России напомнили, что ранее не раз сообщали сведения о подготовке джихадистами новых провокаций с использованием химоружия и переброске емкостей с запрещенными веществами на позиции исламистов внутри демилитаризованной зоны на северо-западе Сирии.

Кандидат исторических наук, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов выразил мнение, что такая реакция со стороны Соединенных Штатов относительно химатаки в Алеппо вполне укладывается в привычную для них политику двойных стандартов. Об этом он заявил в комментарии для ФАН.

«Какой-то объективности от американцев ожидать и не стоило. США вели и продолжают информационную кампанию против Дамаска и Москвы, а «Белые каски» являются одним из ее элементов. Соответственно, те данные, которые фальсифицируют эти «волонтеры», есть не что иное, как задание самих американских ведомств — ЦРУ, Госдепартамента и прочих. Когда же готовый фальсификат находит своего адресата в лице Соединенных Штатов и их союзников, они затем предъявляют фейковые обвинения сирийским властям в применении химоружия», — пояснил наш собеседник.

Эта привычная схема, по которой Запад при помощи подконтрольных боевиков строит свои провокации, но случившаяся полторы недели назад в Алеппо атака, конечно, не подходит под этот шаблон и ломает навязываемые Белым домом легенды.

«Реальные данные об использовании радикалами отравляющих веществ американцам не нужны, потому что они разрушают сразу несколько мифов, сотворенных Вашингтоном. Во-первых, миф о так называемой умеренной оппозиции. Во-вторых, о якобы деспотичном и милитаристском режиме сирийского президента Башара Асада. И, в-третьих, собственно о применении им химического оружия», — подчеркнул эксперт.

То есть, как мы видим, США не привыкли оперировать реальными фактами, правда зачастую пугает их. Именно так случилось и в этот раз — они попросту растерялись, не успев придумать очередную легенду, чтобы как-то замаскировать объективную действительность.