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«Он же был совсем молодой»: актера Свиридова поразила смерть звезды сериала «Универ»

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«Он же был совсем молодой»: актера Свиридова поразила смерть звезды сериала «Универ»

Москва, 4 декабря. Актер Виталий Ендовицкий, известный по своим ролям в известных многосерийных фильмах, умер в Москве на 50-м году жизни. Актер Андрей Свиридов прокомментировал новость о смерти Ендовицкого, с которым они вместе снимались в сериале «Универ».

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Свиридов признался, что его поразила новость о кончине коллеги по съемкам.

«Я даже и не в курсе того, что это произошло сегодня. Жалко, вечная память, что тут еще скажешь. Я даже не знаю, что сказать в данный момент. Он же был совсем молодой», — добавил Андрей Свиридов

Как сообщалось ранее, Ендовицкий скончался в Москве, причиной стал инсульт.  Любовь зрителям он снискал благодаря ролям в популярных сериалах «Универ», «След», «Следаки», «Крыша мира» и других.

Автор: Ярослава Замысловатова
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