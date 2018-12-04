«Он же был совсем молодой»: актера Свиридова поразила смерть звезды сериала «Универ»

Москва, 4 декабря. Актер Виталий Ендовицкий, известный по своим ролям в известных многосерийных фильмах, умер в Москве на 50-м году жизни. Актер Андрей Свиридов прокомментировал новость о смерти Ендовицкого, с которым они вместе снимались в сериале «Универ».

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Свиридов признался, что его поразила новость о кончине коллеги по съемкам.

«Я даже и не в курсе того, что это произошло сегодня. Жалко, вечная память, что тут еще скажешь. Я даже не знаю, что сказать в данный момент. Он же был совсем молодой», — добавил Андрей Свиридов

Как сообщалось ранее, Ендовицкий скончался в Москве, причиной стал инсульт. Любовь зрителям он снискал благодаря ролям в популярных сериалах «Универ», «След», «Следаки», «Крыша мира» и других.