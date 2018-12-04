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Черный ящик найден на месте крушения Су-25 в Армении

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Черный ящик найден на месте крушения Су-25 в Армении

Ереван, 4 декабря. Черный ящик потерпевшего крушение самолета Су-25 Вооруженных сил Армении обнаружен специалистами, сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики.

«Да, бортовой самописец — черный ящик Су-25УБ обнаружен», — передает ТАСС сообщение ведомства.

Напомним, Су-25 выполнял учебно-тренировочный полет. Он поднялся в воздух с аэродрома в Гюмри во вторник утром. Связь с самолетом была потеряна через 14 минут после взлета (10.20 по местному времени, 09.20 по Москве). На борту судна находился экипаж из двух человек, они погибли при крушении самолета.

Место падения борта обнаружено в горах в Мараликском районе страны. В Сети опубликовали снимки с данной территории. По факту крушения самолета начато расследование.

Автор: Екатерина Кухарева
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