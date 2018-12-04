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Экономика

Путин проведет заседание ВЕЭС в Петербурге

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Путин проведет заседание ВЕЭС в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 декабря. Президент РФ Владимир Путин вместе с лидерами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении и Молдавии подведут итоги работы Евразэс в год российского председательства.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет в Петербурге 6 декабря, сообщили в пресс-службе главы РФ. Уточняется, что заседание пройдет в узком и расширенном составах.

На заседании в узком составе главы стран-членов Евразэс затронут наиболее актуальные вопросы внутрисоюзного сотрудничества, уделят внимание цифровой экономике, программе формирования  общих рынков нефти и газа, распределение таможенных пошлин, дальнейшее развитие интеграционных процессов

На заседании в расширенном составе планируется обсудить многостороннее сотрудничество, в том числе и основные направления международной деятельности Евразийского экономического союза на 2019 год, вступление в силу временного соглашения по образованию зоны свободной торговли между Евразэс и Ираном, а также соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с КНР.

Автор: Ярослава Замысловатова
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