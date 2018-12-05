Курильщики — больные люди: Онищенко объяснил главную опасность вейпов

Продолжаем знакомить читателей Федерального агентства новостей и зрителей ФАН-ТВ с фрагментами нашей беседы с первым зампредом комитета Госдумы по образованию и науке Геннадием Онищенко. Одной из тем, которую мы затронули в разговоре, была борьба с курением, бескомпромиссным поборником которой является Онищенко.

В частности, парламентарий рассказал, какую цель преследовала табачная мафия, вводя в моду электронные сигареты и другие, якобы более «безопасные» заменители традиционных табачных изделий. Сразу предупреждаем наших читателей — в материале присутствует изображение табачных изделий и сцен курения. Это дает нам лишний повод повторить: Минздрав России и Геннадий Онищенко не устают предупреждать — курение опасно для вашего здоровья!

Итак, слово Геннадию Онищенко.

Курильщики — больные люди: Геннадий Онищенко объяснил главную опасность вейпов

Месть инков

Французский дипломат и ученый маркиз Жан Вильман Нико, именем которого был назван никотин — главное действующее вещество курения, — судя по всему, был отъявленным мерзавцем. После того, как европейцы — Португалия, Испания — нашли североамериканский континент и варварски его завоевали, они уничтожили огромную цивилизацию аборигенов-индейцев, в том числе инков. История появления в Европе табака — яркое подтверждение тому, что цивилизация инков была очень развитой. Инков давно нет, культура их погибла, а их «табачная» месть по-прежнему действует.

Этот маркиз Нико, говоря языком спецслужб, был агентом влияния инков. Он привез в Европу табак и начал его распространять среди верхушки общества, объясняя, что это лекарственный препарат, который благотворно влияет на человека. Сам я не курю и никогда не курил, но верю, что какой-то успокаивающий эффект курение дает. Вот и получается, что более 300 лет Европа, пристрастившаяся к курению, платит за варварство, которое она совершила на североамериканском и южноамериканском континенте.

Антитабачная конвенция ВОЗ

Сегодня и Европа, и весь мир пришли к пониманию, что с курением надо бороться. И тут я считаю одним из главных достижений Всемирной организации здравоохранения во второй половине XX века — это что они приняли рамочную конвенцию по борьбе с табакокурением. Этот документ показывает, что европейцы начали не просто опереточную эпизодическую точечную борьбу с курением. Нет, это системная, продуманная, эшелонированная кампания.

Сегодня считается, что курение — это самый опасный из устранимых, подчеркиваю — устранимых факторов, влияющих на здоровье. Действительно, ну не курили же в Европе 300 лет назад и как-то развивались. И с баобаба спрыгнули, и языки выучили, и мощную культуру создали…

Так что и с курением, и с самим куревом надо бескомпромиссно бороться: это системная работа, направленная в первую очередь на самих курильщиков.

Сделать курево менее доступным

Например, для тех, кто курит, вопросы доступности сигарет очень важны. Экономическая доступность — это невысокая цена на курево. Чем ниже относительная цена сигарет, тем раньше молодое поколение начинает курить. Мама дала ребенку на пирожок в школе 100 рублей, а он купил пачку сигарет. Чтобы такого не было, сигареты должны быть относительно дорогими.

Нельзя допускать, чтобы дети видели сигареты в каждом киоске, особенно в ярких привлекательных упаковках. Именно поэтому сегодня говорят, что пачки сигарет должны быть серые, единообразные. На мой взгляд, весьма правильная идея «украшать» сигаретные пачки устрашающими, отталкивающими фотографиями пораженных онкологическими заболеваниями легких, носоглотки. Чтоб не только ребенку — взрослому было смотреть страшно!

Конечно, ограничить визуальную, территориальную и экономическую доступность курева — это важно. Но главный антитабачный принцип, который достаточно успешно применяется в Европе и которому нам бы надо поучиться — не все так плохо в Европе, как мы себе представляем — не выращивать, не производить и не употреблять. Это, на мой взгляд, очень правильно сформулированная задача.

Курильщик — это больной человек

Курильщик — больной человек. Посмотрите на курильщика, который работает рядом с вами. Если ему разрешить курить на рабочем месте, если перед ним будет пачка сигарет, он к концу рабочего дня всю ее выкурит. Если ему скажут пройти в конец коридора — он к концу рабочего дня уже выкурит половину пачки. А если ему скажут выйти, отойти на шесть метров от здания, чтобы начальнику, который смотрит вниз, было его лучше видно, — к концу рабочего дня он выкурит только две-три сигареты.

Так что, ограничивая курильщика, мы помогаем ему бороться со своей пагубной привычкой. Есть и другие способы борьбы. Например, американская ассоциация кинопромышленников недавно приняла кодекс поведения, касающийся в том числе сцен курения на экране. Это нигде еще не написано, ни в каком билле, никаким американским президентом не подписано, но режиссеры говорят, что позитивный положительный герой не должен ни курить, ни пить. Пусть курит бандит, мафиози, поскольку с них дети брать пример не будут. А положительный герой пусть будет настоящим образцом для подражания, без вредных привычек. На мой взгляд, это очень разумная тактика, которую и нам можно взять на вооружение.

Чем опасны вейпы

И вот тут я подхожу к самому главному. Когда мы ограничиваем курение обычных сигарет, мы в своем праве. Ведь мы не хотим дышать чужим дымом и причинять вред своему здоровью в качестве пассивных курильщиков!

С различными вейпами и насваями вроде бы все по-другому: они, на первый взгляд, не причиняют вреда окружающим. Когда принимали первый закон о курении, там появилось название «насвай», о котором в Европе вообще не знали. Зато в Средней Азии насвай очень распространен. Это листья табака, смешанные с глиной, эту смесь кладут под язык, и получается эффект, как от курения. Идет всасывание, и человек получает свою дозу никотина. Но дыма нет.

Та же история с электронными сигаретами, вейпами, в создание и внедрение которых международные транснациональные табачные компании вложили огромные деньги, проводя жесткую рекламную кампанию, подкупая чиновников и политиков, в том числе в нашей стране.

Что такое электронная сигарета, не ограниченная никакими законами? Это прибор, в который можно поставить капсулу с дымом, чтобы, например, устраивать среди молодежи соревнования по пусканию колец. При этом никто не отрицает, что вместо капсулы с дымом в вейп можно поставить капсулу с чистым никотином. Оправдание такое: при курении обычного табака человек получает тысячи вредных веществ, а тут — только один чистый никотин. И это якобы помогает человеку бросить курить. Совершенно не помогает! Наоборот, все эти вейпы — это рекрутирование молодежи в армию курильщиков! Именно в этом их опасность!

Сегодня я пускаю дымные кольца, завтра я вставляю капсулу с чистым никотином, а послезавтра — я и наркотик применю. Кто там проверит, что в этой капсуле? Они же все одинаковые! Поэтому с этим надо нещадно бороться.

Наша табачная мафия — наиболее циничная, наиболее наглая. Транснациональные компании пока, к сожалению, еще держат нас в руках, и я преклоняю голову перед нашим Минздравом, который сумел принять один из самых современных, самых гармоничных законов о борьбе с табаком.

Полностью видеозапись интервью с первым зампредом комитета Госдумы по образованию и науке Геннадием Онищенко будет в ближайшее время опубликована на сайте Федерального агентства новостей и на канале ФАН-ТВ на YouTube.

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