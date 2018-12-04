От «ушек котика» до хирургических операций: в «Сколково» обсудили перспективы VR и AR-отрасли в России

Участники проходящей 4 декабря в инновационном центре «Сколково» конференции «MEDIANA. Технологии вокруг контента» обсудили телевидение, компьютерные игры и обучающие программы с использованием устройств виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности.

Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, эксперты утверждают, что сегодня Россия занимает всего 5% мирового рынка подобных устройств. При этом сфера возможного применения уже не ограничивается только развлечениями.

«Спектр применения очень широк, начиная от «ушек котика» (популярного видеофильтра. — Прим. ФАН), которые есть уже в каждом мобильном телефоне — это тоже дополненная реальность, просто об этом никто не думает, потому что это «просто ушки котика», — и заканчивая большими indoor-устройствами для машиностроительной отрасли, например. Подходим мы к огромному станку — а у нас подсвечено, какие кнопки нажимать, какие рычаги крутить, чтобы ничего не сломать, потому что станок стоит 10 миллионов долларов. Очень удобно», — объясняет эксперт кластера информационных технологий фонда «Сколково», региональный директор Microsoft Андрей Ивашенцев.

По словам эксперта, в США уже сертифицирована технология проведения хирургических операций на пациентах в шлеме дополненной реальности — не в режиме обучения, а в формате регулярной медицинской практики.

Однако это только первые случаи подобного использования таких технологий. Подавляющее большинство VR-продуктов посвящены развлечениям и играм. Кубилай Ток, директор по развитию бизнеса одной из крупнейших VR-компаний мира Hologate, рассказал о разработке игр для виртуальной реальности и различиях в предпочтениях игроков в разных уголках мира.

«В России больше любят шутеры и игры с танками, в Азии, в частности в Корее, — игры с музыкальным контентом, в Германии не любят шутеры, там больше играют в семейные игры», — отметил Кубилай Ток.

Сегодня несколько стартапов IT-кластера «Сколково» занимаются разработкой программного обеспечения для VR и AR-устройств, — однако нынешние разработки сосредоточены прежде всего на индустрии развлечений и компьютерных игр, интерактивного телевидения и обучающих программ.

«Мы сегодня с участниками конференции дискутируем, «брейнштормим», какие продукты в этом направлении могут появиться в ближайшее время. И те пилотные идеи, которые сегодня придут, они могут попасть в ТВ-приставки и прочие устройства уже в следующем году», — рассказал корреспонденту ФАН руководитель направления VR/AR, новых медиа и развлечений фонда «Сколково» Алексей Каленчук.

Помимо выступлений и лекций спикеров на конференции прошло несколько тематических круглых столов. Участники обсудили в том числе механизмы визуализации и дополнения реальности, которые уже применяют российские компании.

Среди них — маркетинговые AR и VR- инструменты при продаже недвижимости, обучении школьников астрономии и физике, и даже профессиональной подготовке продавцов в супермаркетах с помощью коммуникативных VR-тренажеров, когда неопытный продавец оказывается в специально смоделированных, в том числе конфликтных ситуациях общения с покупателем.