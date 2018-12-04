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Стала известна причина смерти актера из сериалов «Универ» и «Карпов»

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Стала известна причина смерти актера из сериалов «Универ» и «Карпов»

Москва, 4 декабря. Актер Виталий Ендовицкий, известный ролями в сериалах «След», «Универ» и «Карпов», скончался на 50-м году жизни. 

В конце ноября артиста доставили в одну из московских клиник с инсультом, в воскресенье, 2 ноября, Ендовицкий умер, говорится в комментарии, опубликованном в группе «Театральный факультет Воронеж ВГИИ» в социальной сети «ВКонтакте».  

«В Московской клинике умер артист Виталий Ендовицкий. Земля пухом тебе наш друг!» — написали в группе.

Отметим, Ендовицкий — выпускник Воронежского государственного института искусств (сейчас — Воронежская государственная академия искусств). С середины 90-х годов жил в Москве, служил в театре-школе «Образ».

Широкой публике известен своим участием в съемках таких сериалов, как «Карпов», След», «Универ» и «Следаки».

Автор: Федор Веснин
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