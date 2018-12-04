Глава Генштаба ВСУ рассказал о небывалом наплыве «обиженных» резервистов

Киев, 4 декабря. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что на сборы резервистов ВСУ пришло больше желающих, чем требовалось.

«Мы начали подготовку оперативного резерва номер один. И мы получили желающих пройти подготовку гораздо больше, чем была наша потребность. И это большой плюс. Люди сами приходят и даже некоторые обижаются, не попавшие», — рассказал начальник Генштаба.

Напомним, 25 ноября три украинских военных судна незаконно пересекли государственную границу России, войдя в территориальные воды РФ. Украинские военные судна опасно маневрировали, а их экипажи не подчинялись законным требованиям сотрудников пограничной службы ФСБ. Вечером три украинских военных судна и их экипажи были задержаны.

26 ноября власти Украины ввели военное положение в 10 областях страны сроком на 30 дней. 1 декабря на Украине начались масштабные сборы резервистов ВСУ. Резервисты проведут военные сборы в составе бригад и учебных центров. К Новому году сборы резервистов будут завершены.