Стали известны темы встречи Путина и Ципраса в Москве

Москва, 4 декабря. В пресс-службе Кремля назвали темы встречи российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в Москве.

Встреча лидеров двух стран запланирован на 7 декабря. Она станет первой в текущем году после переизбрания Путина на пост президента России.

«На встрече предполагается обсудить весь комплекс двусторонних торгово-экономических отношений, в том числе — совместные инфраструктурные проекты в газотранспортной сфере, а также ряд актуальных международных и региональных проблем», — констатировали в пресс-службе президента.

Отметим, что за первые девять месяцев текущего года был зафиксирован рост товарооборота между двумя странами — до 3,1 миллиарда долларов.

«Рост экспорта из России зафиксирован по нефтепродуктам на 43,9%, природному газу — на 43,7%, нефти — на 37,3%», — уточнили в Кремле.

По данным за 2017 год, Россия обеспечивает 60% потребностей Греции в газе и свыше 15% – в нефти. Греческая сторона выражает заинтересованность в «подключении» к проекту «Турецкий поток». Кроме того, стратегической сферой сотрудничества стран остается энергетика.

Страны также успешно сотрудничают и в области культуры. На данный момент Москва и Афины прорабатывают программу мероприятий Года русского языка и литературы в Греции и Года греческого языка и литературы в России в 2019 году.