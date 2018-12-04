Названы темы переговоров Путина и Мадуро

Москва, 4 декабря. Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Россию с рабочим визитом. Президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с венесуэльским коллегой. Как сообщает пресс-служба президента РФ, стороны планируют обсудить актуальные вопросы российско-венесуэльского сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере.

«Запланирован обмен мнениями по международной пробле­матике. Наши страны тесно координируют подходы по ключевым глобальным и региональным вопросам, прежде всего в рамках ООН. Эффек­тивная совместная работа в формате ОПЕК+ внесла весомый вклад в стабилизацию мирового рынка углеводородов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что переговоры пройдут в узком и расширенном форматах. Как отметили в пресс-службе президента РФ, на встрече в Москве Путин и Мадуро также планируют обсудить дальнейшие шаги по укреплению взаимодействия на глобальных рынках нефти и газа в свете председательства Каракаса в ОПЕК и ФСЭГ в 2019 году.

Ключевой сферой взаимодействия Москвы и Каракаса является энергетика. «Роснефть» реализует в Венесуэле пять проектов, общий объем добычи нефти которых составляет девять миллионов тонн в год. «Газпромбанк» осуществляет в стране программы по повышению нефтеотдачи на шести углеводородных блоках. «Интер РАО», в свою очередь, в ноябре закрыло контракт на поставку 13 газотурбинных установок для венесуэльских электростанций.

Важным направлением сотрудничества двух стран является и сельское хозяйство. Поставки российской пшеницы в Венесуэлу в 2018 году составили 250 тысяч тонн. Если говорить о взаимодействии промышленных секторов, то «КАМАЗ» поставил более 340 грузовых авто и организовал сборку автобусов на четырех заводах в разных регионах Венесуэлы. Кроме того, идет строительство пяти сервисных центров в стране.

В 2017 году товарооборот между странами составил 68,4 миллиона долларов, а в период с января по сентябрь 2018 года увеличился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Российские капиталовложения в Венесуэле составляют около 4,1 миллиарда долларов.