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Мадуро прибыл с рабочим визитом в Москву

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Мадуро прибыл с рабочим визитом в Москву

Москва, 4 декабря. Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл с рабочим визитом в РФ. По его словам, главной целью поездки в РФ является «укрепление и расширение дружбы между  братскими странами».

О вылете в России Мадуро сообщал ранее в своем официальном микроблоге в Twitter. Он также отметил, что примет участие в «очень интенсивной и важной встрече» с президентом России Владимиром Путиным.

Источник РИА Новости сообщил, что венесуэльский лидер уже прибыл в Москву.

Автор: Ярослава Замысловатова
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