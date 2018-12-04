Мадуро прибыл с рабочим визитом в Москву

Москва, 4 декабря. Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл с рабочим визитом в РФ. По его словам, главной целью поездки в РФ является «укрепление и расширение дружбы между братскими странами».

О вылете в России Мадуро сообщал ранее в своем официальном микроблоге в Twitter. Он также отметил, что примет участие в «очень интенсивной и важной встрече» с президентом России Владимиром Путиным.

Источник РИА Новости сообщил, что венесуэльский лидер уже прибыл в Москву.