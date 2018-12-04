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Сирия сегодня: Иран не нуждается в военной базе в САР, в Идлибе фиксируют стрельбу

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Сирия сегодня: Иран не нуждается в военной базе, в Идлибе фиксируют стрельбу

Сирия, 4 декабря. В Иране заявили, что страна не нуждается в военной базе на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Турция фиксирует нарушение перемирия в Идлибе. Батальон военной полиции РФ вернулся из САР в Чечню. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Иран не планирует военную базу

Иран не нуждается в военной базе на территории САР, с таким заявлением выступил представитель вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарчи.

«У Ирана нет какой-либо необходимости в базе в Сирии, чтобы никто не хотел напасть на нее», — заявил Шекарчи, напомнив, что Тегеран оказывает консультативную помощь САР и Ираку по официальному запросу властей этих стран.

Кроме того, он подчеркнул, что разговоры о присутствии иранских войск на сирийской территории распространяются со стороны Израиля и Соединенных Штатов. При этом Шекарчи отметил, что иранские военные напрямую не участвуют в боевых действиях на территории Сирии и Ирака.

«Армия и народы Ирака и Сирии ведут войну со своими врагами, Иран же к этому вопросу официально не причастен», — сказал Шекарчи.

Сирия сегодня: Иран не нуждается в военной базе, в Идлибе фиксируют стрельбу

Напомним, что израильские власти постоянно выражают недовольство и обеспокоенность в связи с присутствием иранских сил в САР, отмечая, что оно представляет угрозу для Израиля. Тель-Авив отмечает, что будет делать все возможное, чтобы помешать Тегерану создать военную базу на территории САР. Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти в июле заявлял, что присутствие иранских сил в Сирии не имеет никакого отношения к Израилю.

Нарушение перемирия

Российская Федерация в рамках работы комиссии по перемирию в САР за сутки не зафиксировала нарушений режима прекращения огня, Турция в свою очередь зафиксировала восемь нарушений, об этом говорится в информационном бюллетене министерства обороны РФ.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, нарушений не зафиксировано. Турецкой частью представительства зафиксировано 8 случаев стрельбы в провинциях: Идлиб — 1, Алеппо — 7», — говорится в тексте документа на официальном сайте Минобороны.

Сирия сегодня: Иран не нуждается в военной базе, в Идлибе фиксируют стрельбу

Кроме прочего, отмечается, что российский Центр по примирению враждующих сторон на территории САР провел всего 2008 гуманитарных акций, общий вес доставленного гуманитарного груза составил 3146,1 тонны.

Вернулись в Россию

Начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев сообщил, что батальон военной полиции 58-й общевойсковой армии ЮВО, который выполнял задачи в САР, вернулся к месту постоянной дислокации в Чечню.

«Домой вернулись около 400 военнослужащих ЮВО после успешного выполнения специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики», — сообщил он.

Самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации они были доставлены на аэродром «Моздок» в Северной Осетии.

Автор: Илья Муромский
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