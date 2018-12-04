Сирия сегодня: Иран не нуждается в военной базе в САР, в Идлибе фиксируют стрельбу

Сирия, 4 декабря. В Иране заявили, что страна не нуждается в военной базе на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Турция фиксирует нарушение перемирия в Идлибе. Батальон военной полиции РФ вернулся из САР в Чечню. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Иран не планирует военную базу

Иран не нуждается в военной базе на территории САР, с таким заявлением выступил представитель вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарчи.

«У Ирана нет какой-либо необходимости в базе в Сирии, чтобы никто не хотел напасть на нее», — заявил Шекарчи, напомнив, что Тегеран оказывает консультативную помощь САР и Ираку по официальному запросу властей этих стран.

Кроме того, он подчеркнул, что разговоры о присутствии иранских войск на сирийской территории распространяются со стороны Израиля и Соединенных Штатов. При этом Шекарчи отметил, что иранские военные напрямую не участвуют в боевых действиях на территории Сирии и Ирака.

«Армия и народы Ирака и Сирии ведут войну со своими врагами, Иран же к этому вопросу официально не причастен», — сказал Шекарчи.

Напомним, что израильские власти постоянно выражают недовольство и обеспокоенность в связи с присутствием иранских сил в САР, отмечая, что оно представляет угрозу для Израиля. Тель-Авив отмечает, что будет делать все возможное, чтобы помешать Тегерану создать военную базу на территории САР. Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти в июле заявлял, что присутствие иранских сил в Сирии не имеет никакого отношения к Израилю.

Нарушение перемирия

Российская Федерация в рамках работы комиссии по перемирию в САР за сутки не зафиксировала нарушений режима прекращения огня, Турция в свою очередь зафиксировала восемь нарушений, об этом говорится в информационном бюллетене министерства обороны РФ.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, нарушений не зафиксировано. Турецкой частью представительства зафиксировано 8 случаев стрельбы в провинциях: Идлиб — 1, Алеппо — 7», — говорится в тексте документа на официальном сайте Минобороны.

Кроме прочего, отмечается, что российский Центр по примирению враждующих сторон на территории САР провел всего 2008 гуманитарных акций, общий вес доставленного гуманитарного груза составил 3146,1 тонны.

Вернулись в Россию

Начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев сообщил, что батальон военной полиции 58-й общевойсковой армии ЮВО, который выполнял задачи в САР, вернулся к месту постоянной дислокации в Чечню.

«Домой вернулись около 400 военнослужащих ЮВО после успешного выполнения специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики», — сообщил он.

Самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации они были доставлены на аэродром «Моздок» в Северной Осетии.