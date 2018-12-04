Болгарские таможенники изъяли более 900 бутылок украинской водки

София, 4 декабря. Более 900 бутылок украинской водки изъяли на таможне в Болгарии у водителя автобуса, следовавшего из Украины в Грецию через Румынию и Болгарии. Об этом сообщила во вторник пресс-служба болгарского таможенного ведомства.

Как уточняется в сообщении, 911 бутылок водки с украинскими лицензионными марками были задержаны на болгарско-румынской границе недалеко от города Русе. Общий объем конфискованного алкогольного напитка превысил 600 литров.

В пресс-службе отметили, что туристический рейс по данному маршруту совершается регулярно. Принадлежность бутылок была установлена. Их хозяином оказался владелец автобуса. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.