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Госдума РФ запретила букмекерам принимать деньги на детский спорт

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Госдума РФ запретила букмекерам принимать деньги на детский спорт

Москва, 4 декабря. Депутаты Госдумы РФ поддержали в третьем, окончательном, чтении закон о запрете букмекерам принимать ставки на детско-юношеские соревнования, заявил заместитель председателя комитета детско-юношеского футбола Российского футбольного союза Андрей Созин.

Авторами законопроекта выступили председатель комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев, а также депутаты Игорь Лебедев и Ярослав Нилов. Они отметили, что детские и юношеские соревнования являются слабым звеном в коррупционной спортивной деятельности. Они обратили внимание на существование договорных матчей, об итогам которых букмекеры знают заранее.

Госдума РФ запретила букмекерам принимать деньги на детский спорт

Документ был внесен на рассмотрение в апреле прошлого года. В декабре его утвердили в Госдуме в окончательном чтении.

«Они [представители букмекерских компаний] уверили нас, что ставки на детско-юношеские соревнования не принимают и что этим занимаются только какие-то закрытые конторы, онлайн-конторы, — приводит слова Созина телеканал «360». — Это зло, и хорошо, что закон в скором времени будет принят».

Автор: Катерина Иванова
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