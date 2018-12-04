Госдума РФ запретила букмекерам принимать деньги на детский спорт

Москва, 4 декабря. Депутаты Госдумы РФ поддержали в третьем, окончательном, чтении закон о запрете букмекерам принимать ставки на детско-юношеские соревнования, заявил заместитель председателя комитета детско-юношеского футбола Российского футбольного союза Андрей Созин.

Авторами законопроекта выступили председатель комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев, а также депутаты Игорь Лебедев и Ярослав Нилов. Они отметили, что детские и юношеские соревнования являются слабым звеном в коррупционной спортивной деятельности. Они обратили внимание на существование договорных матчей, об итогам которых букмекеры знают заранее.

Документ был внесен на рассмотрение в апреле прошлого года. В декабре его утвердили в Госдуме в окончательном чтении.