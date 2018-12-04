«Победа» уточняет сумму ущерба, которая будет взыскана с Панина за пьяный дебош

Москва, 4 декабря. Актер Алексей Панин прокомментировал сообщения прессы о его пьяном дебоше на борту самолета, следовавшего из Стамбула в Москву. Он подтвердил, что действительно был в Турции, но отказался обсуждать детали происшествия.

«Только что мне позвонили журналисты и рассказали. Понятия не имею, о чем идет речь», — сказал Панин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Ранее стало известно, что Панин дважды покурил в туалетной комнате, проигнорировав запрет на курение во время авиарейсов, а также употреблял спиртное. Позднее выяснилось, что авиакомпания «Победа» намерена выставить ему счет, в том числе за санитарную обработку самолета. Как сообщила ФАН пресс-секретарь «Победы» Елена Аттикова, сумма ущерба в настоящий момент уточняется.

«Цифры нет, мы только считаем», — сказала представитель авиакомпании.

Напомним, Панин был снят с рейса после посадки самолета в аэропорту «Внуково». Актера провожали сотрудники полиции, своей вины правонарушитель не отрицал.

В настоящий момент известно, что Панин был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах», об этом редакции сообщил собственный источник в правоохранительных органах.