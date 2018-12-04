Медведчук предсказал «катастрофические последствия» разрыва Киевом договора о дружбе с РФ

Киев, 4 декабря. Решение Киева прекратить действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ наносит удар не только по украинскому государству, но и по его гражданам. Об этом заявил лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук.

Украинский политик выразил уверенность в том, что инициативы, направленные на разрыв и прекращение отношений с Россией по принципу «разрушим до основания, а затем…» не соответствуют интересам украинского народа.

«Зато целиком и полностью укладываются в логику «партии войны», которой выгодно нагнетание антироссийской истерии и радикальной русофобии и которая заинтересована в милитаризации общества, расколе страны и эскалации конфликта на Донбассе», — цитирует его пресс-служба.

Медведчук напомнил, что в основе договора между Россией и Украиной лежат порядка 400 соглашений по международному праву, в которых участвуют оба государства. Разрыв такого документа, предсказал политик, спровоцирует «катастрофические последствия» для украинских граждан, в частности для тех, которые находятся на российской территории.

Украинские власти, считает Медведчук, рано или поздно поймут необходимость подписания нового договора о сотрудничестве с Москвой, исходя из потребностей страны и объективных реалий. Однако «большим вопросом» остается то, будут ли в новом документе отражены интересы Украины, констатировал он.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко 17 сентября подписал указ о расторжении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Таким образом он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Согласно украинскому законодательству, документ должны одобрить в Верховной раде, поэтому накануне Порошенко внес законопроект в Раду как неотложный. Отношения Украины с Россией должны быть расторгнуты, согласно документу, 1 января 2019 года.

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей жестко раскритиковал инициативу Порошенко, назвав ее «бредом сумасшедшего». По его словам, эта идея приведет к печальным последствиям и обернется трагедией для украинцев.