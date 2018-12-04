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Стало известно, как наказали Панина за курение на борту самолета

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Стало известно, как наказали Панина за курение на борту самолета

Москва, 4 декабря. Российский актер Алексей Панин привлечен к административной ответственности за курение в самолете на рейсе Стамбул – Москва, сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах.

«1 декабря Панин был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах», — заявил источник в беседе с ФАН.

Ранее источник Федерального агентства новостей сообщил, что артист устроил в самолете пьяный дебош, оскорблял бортпроводников и курил в туалетной комнате самолета, при этом рассказывал пассажирам, как правильно это нужно сделать, чтобы датчики не зафиксировали дым.

В то же время в беседе с Федеральным агентством новостей Панин заверил, что понятия не имеет, о чем речь. При этом констатировал, что в Стамбуле был.

Автор: Данила Копп
© 2018 Федеральное агентство новостей
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