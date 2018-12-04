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Правительство рассмотрит предложение ФАС по усилению контроля за тарифами ЖКХ

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Правительство рассмотрит предложение ФАС по усилению контроля за тарифами ЖКХ

Москва, 4 декабря. Правительство России рассмотрит проект закона, предусматривающего усиление контроля за установлением тарифов ЖКХ. Сделать тарифы на ЖКХ более прозрачными, защитив их от корректировки в регионах, на встрече с премьером Дмитрием Медведевым предложил глава ФАС Игорь Артемьев.

Он сообщил, что в течение года было зафиксировано около 800 случаев, когда законодательные органы на местах повышали тарифы выше уровня инфляции.

«У людей это вызывало недоумение, подчас переходящее в негодование», — отметил Медведев. 

Глава правительства согласился с предложением Артемьева рассмотреть в правительстве проект закона, который сделает тарифы на ЖКХ более прозрачными и не позволит регионам повышать их слишком сильно.

Автор: Федор Веснин
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