Киев готов предложить более 300 человек для обмена на моряков ВМСУ

Киев, 4 декабря. Украина призвала Россию к переговорам об обмене моряков ВМСУ, арестованных по подозрению в нарушении госграницы РФ. Киев готов предложить к обмену более 300 человек, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Он отметил, что задержанных у берегов Крыма моряков «есть, на кого менять».

«У нас достаточный фонд обмена — более 300 лиц, осужденных за антигосударственную деятельность», — сказал Луценко на брифинге в Одессе.

По его словам, украинская прокуратура якобы смогла установить «конкретных лиц из РФ», которым было предъявлено обвинение в «акте агрессивной войны» по отношению к ВМСУ. Луценко заявил, что все «доказательства» были собраны и переданы в установленном законом порядке.

Генпрокурор Украины добавил, что так называемая «прокуратура Крыма» также возбудила уголовное дело в отношении граждан РФ, которые задержали украинских моряков 25 ноября. При этом, отметил он, нет перспективы, что дело будет рассматриваться в международных судах. Однако Луценко уверен, что суд в отношении тех, кто задержал моряков ВМСУ, все же состоится.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМСУ нарушили правила прохождения военных судов из Черного моря в Азовское. Суда вошли в территориальные воды РФ, опасно лавировали и не отвечали на призывы российских пограничников прекратить движение. РФ была вынуждена применить оружие, чтобы остановить корабли ВМСУ. Несколько моряков получили небольшие ранения, всем им оказали медицинскую помощь. В результате инцидента украинские суда были задержаны и доставлены в Керчь. Члены экипажей ВМСУ арестованы по подозрению в нарушении госграницы РФ. В Москве инцидент в Керченском проливе назвали провокацией со стороны Киева.