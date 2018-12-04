Сенатор Нарусова объяснила, почему 12 декабря должен быть праздничным днем

Москва, 4 декабря. День Конституции 12 декабря должен быть выходным праздничным днем в знак уважения к основному закону Российской Федерации, считает член Совета Федерации, представитель Республики Тыва Людмила Нарусова.

С предложением сделать 12 декабря выходным днем Нарусова ранее выступила на заседании Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей сенатор напомнила, что День Конституции традиционно праздновался в декабре и был выходным еще с советских времен.

«У нас же всегда был выходной — и во времена сталинской конституции (5 декабря. — Прим. ФАН), и во времена брежневской (7 октября. — Прим. ФАН), — напомнила она. — А сейчас меньше десяти процентов граждан вообще знают об основном законе страны. Я считаю, что это просто неуважение к конституции или какое-то скрытое желание ее не соблюдать».

Выходной 12 декабря, по мнению Нарусовой, позволит не только показать уважение к основному закону страны. Праздник, по словам сенатора, выполнит также просветительскую функцию.

«Чем эта Конституция хуже, чем сталинская или брежневская? Россияне тогда будут понимать, что государство придает этому большое значение, и что есть основной закон, который, прежде всего, защищает их права. Не хотелось бы думать, что этим (отсутствием праздничного дня. — Прим. ФАН) сознательно принижается значение конституции», — подчеркнула сенатор.

Нарусова добавила, что, как и положено, собирается подготовить документ в письменном виде, подать его, дальше решение будут принимать «в Администрации президента, Государственной думе, правительстве и Совете Федерации».