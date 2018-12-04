Всемирный банк счел достижимым майский указ Путина о сокращении уровня бедности в России

Москва, 4 декабря. Всемирный банк оценил шансы по выполнению майского указа президента РФ о сокращении уровня бедности в России. По мнению специалистов организации, цель вполне достижима даже при низких темпах роста российской экономики.

Согласно докладу Всемирного банка, для этого властям РФ следует ввести адресную помощь нуждающимся. Что касается темпов роста российской экономики, то, по подсчетам экспертов банка, для достижения установленного президентом РФ целевого показателя в 6,6% требуется ускорение годовых темпов роста до 4,4%.

При этом Всемирный банк признает, что майский указ вполне достижим даже при годовом экономическом росте на уровне 1,5% за счет дополнительного перераспределения средств на соцпомощь и трансферты. Такое перераспределение, по мнению специалистов, может составить примерно 0,27% ВВП в год.

Напомним, российский лидер Владимир Путин в указе от 7 мая 2018 года поставил задачу к 2024 году снизить уровень бедности в России в два раза. На сегодняшний день он составляет 13,2%. Таким образом, согласно указу, он должен сократиться до 6,6%.