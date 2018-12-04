Ушаков: Отказ Трампа от встречи не обидел Путина, но вызвал сожаление

Москва, 4 декабря. Решение президента США Дональда Трампа отменить отдельную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине не обидело российского лидера, но вызвало сожаление. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, подчеркнул, что никаких негативных эмоций отказ главы Белого дома у российской стороны не вызвал.

«Мы не обиделись, мы выражаем сожаление», — добавил он, сославшись на аналогичную оценку самого Путина.

При этом помощник главы России напомнил, что между Москвой и Вашингтоном есть много вопросов, которые необходимо обсудить, в том числе в сфере безопасности. По его словам, Россия готова к продолжению диалога с США.

Напомним, встреча лидеров двух стран была запланирована на 1 декабря, однако Трамп заявил о своем решении отменить переговоры. Поводом послужило задержание украинских бронекатеров, вторгшихся в российское водное пространство в районе Керченского пролива.

Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что провокация Украины в Керченском проливе не является настоящей причиной отмены встречи президентов России и США. По ее словам, ответы нужно искать во внутриполитической ситуации в США, которая является доминирующей при принятии решений.