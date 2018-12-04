Москва передаст Ципрасу копию знамени греческого полка царской России

Москва, 4 декабря. РФ во время визита главы правительства Греции Алексиса Ципраса в российскую столицу передаст Афинам копию знамени греческого пехотного полка. Об этом рассказал журналистам во вторник помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков.

Визит греческого премьера в Москву состоится в пятницу, 7 декабря​​​.

«Знаменательно и характерно для этого визита, что в ходе него греческому премьеру имеется в виду передать копию знамени греческого пехотного полка», — заявил он.

Ушаков напомнил, что данный полк был создан в 1777 году, принимал активное участие в разных военных кампаниях в XVIII и XIX веке.

По его словам, три уникальных знамени греческого пехотного полка были найдены в текущем году в архивах отдела арсенала Государственного Эрмитажа.

Ушаков уточнил, что реставраторы сделали идентичную копию, которая будет передана премьеру Греции.