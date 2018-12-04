Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Ушаков: Советник Трампа подтвердил заинтересованность США в контактах с РФ

190
0 Оставить комментарий

Ушаков: Советник Трампа подтвердил заинтересованность США в контактах с РФ

Москва, 4 декабря. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил заинтересованность Вашингтона в контактах с Москвой. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Ушаков провел встречу с Джоном Болтоном на полях саммита G20 в Аргентине. В ходе встречи советник главы Белого дома подтвердил готовности продолжать контакты США и РФ. Ушаков подчеркнул, что Москва готова к диалогу с США, но не намерена упрашивать Вашингтон о проведении встречи на высшем уровне.

«Российская сторона готова к разговору с США и считает контакт на высшем уровне крайне важным, но вместе с тем упрашивать американскую сторону и навязываться мы не будем. Сейчас все зависит от американцев», — отметил Ушаков.

Он также добавил, что контакты «на ногах» полезны, однако текущая ситуация в отношениях между РФ и США требует проведения полноформатного двустороннего саммита.

Автор: Артем Никулин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.