Ушаков: Советник Трампа подтвердил заинтересованность США в контактах с РФ

Москва, 4 декабря. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил заинтересованность Вашингтона в контактах с Москвой. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Ушаков провел встречу с Джоном Болтоном на полях саммита G20 в Аргентине. В ходе встречи советник главы Белого дома подтвердил готовности продолжать контакты США и РФ. Ушаков подчеркнул, что Москва готова к диалогу с США, но не намерена упрашивать Вашингтон о проведении встречи на высшем уровне.

«Российская сторона готова к разговору с США и считает контакт на высшем уровне крайне важным, но вместе с тем упрашивать американскую сторону и навязываться мы не будем. Сейчас все зависит от американцев», — отметил Ушаков.

Он также добавил, что контакты «на ногах» полезны, однако текущая ситуация в отношениях между РФ и США требует проведения полноформатного двустороннего саммита.