Ушаков: Встреча Путина и Ципраса должна завершить непростой период в отношениях России и Греции

Москва, 4 декабря. Запланированная на 7 декабря встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Греции Алексиса Ципраса должна завершить непростой период в отношениях Москвы и Афин, который был связан с дипломатическим скандалом. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, визит Ципраса в российскую столицу носит особый характер.

«[Визит] призван завершить такой неспокойный, что ли, период в развитии наших двусторонних отношений. Это — нетипичное состояние наших традиционных дружеских отношений», — заявил Ушаков на брифинге.

Речь идет о высылке сотрудников российского посольства в Афинах, Черноморского банка торговли и развития, а также о запрете въезда в Грецию дипломатам, напомнил Ушаков. Он добавил, что Москва после таких шагов греческого руководства приняла зеркальные меры. По словам Ушакова, сложившаяся ситуация вызывает озабоченность, так как таких сбоев давно не было в российско-греческих отношениях. Он добавил, что в связи с такой ситуацией был отменен ряд запланированных контактов, в частности, визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Слава Богу, что сейчас обе стороны проявили мудрость и решили в конце года провести визит в Россию премьер-министра Ципраса и тем самым закончить такой нетипичный период наших отношений. Предпосылки к этому есть», — резюмировал он.

Накануне российский посол в Греции Андрей Маслов сообщил, что Путин и Ципрас на встрече в Москве обсудят строительство «Турецкого потока».