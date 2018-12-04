Путин, Меркель и Эрдоган заявили о готовности провести встречу по Сирии

Москва, 4 декабря. Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и глава Турции Тайип Эрдоган на саммите G20 выразили готовность провести встречу по Сирии в формате РФ-Турция-Франция-ФРГ, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Ушаков подчеркнул, что о месте и дате проведения встречи по урегулированию ситуации в Сирии пока нет информации. До этого встреча в таком формате проходила в Стамбуле, однако в этот раз дислокация может быть изменена. Путин, Меркель и Эрдоган уже подтвердили свою готовность к таким переговорам.

«Все время встречаться в Стамбуле вряд ли они захотят, — предположил помощник российского президента. — И если будет достигнута договоренность о проведении таких четырехсторонних встреч, то параллельно наверно будет согласовываться и место ее проведения».