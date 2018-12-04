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Путин, Меркель и Эрдоган заявили о готовности провести встречу по Сирии

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Путин, Меркель и Эрдоган заявили о готовности провести встречу по Сирии

Москва, 4 декабря. Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и глава Турции Тайип Эрдоган на саммите G20 выразили готовность провести встречу по Сирии в формате РФ-Турция-Франция-ФРГ, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Ушаков подчеркнул, что о месте и дате проведения встречи по урегулированию ситуации в Сирии пока нет информации. До этого встреча в таком формате проходила в Стамбуле, однако в этот раз дислокация может быть изменена. Путин, Меркель и Эрдоган уже подтвердили свою готовность к таким переговорам.

«Все время встречаться в Стамбуле вряд ли они захотят, — предположил помощник российского президента. — И если будет достигнута договоренность о проведении таких четырехсторонних встреч, то параллельно наверно будет согласовываться и место ее проведения».

Путин, Меркель и Эрдоган заявили о готовности провести встречу по Сирии

«Пока есть предварительная готовность лидеров стран такую встречу при необходимости провести», — подчеркнул Ушаков.

Автор: Катерина Иванова
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