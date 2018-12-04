Кремль назвал давление на правительство Мадуро контрпродуктивным

Москва, 4 декабря. Кремль считает любое давление на правительство Николаса Мадуро извне контрпродуктивным. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он отметил, что Москва выступает за диалог политических сил Венесуэлы.

Ушаков отметил, что давление третьих стран на правительство страны не способствует нормализации обстановки в Венесуэле.

«Мы считаем, что все внутренние проблемы, которые существуют, должны быть урегулированы через открытый диалог венесуэльских политических сил с уважением всех конституционных норм», — отметил Юрий Ушаков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что встреча Владимира Путина и президента Венесуэлы Николаса Мадуро запланирована как в формате узкой встречи, так и в виде расширенных переговоров. Напомним, Мадуро заявлял, что намерен провести «очень важную встречу» с президентом РФ.