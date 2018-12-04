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Сирия: более 1000 беженцев вернулись домой из Ливана и Иордании за сутки

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Сирия: более 1000 беженцев вернулись домой из Ливана и Иордании за сутки

Дамаск, 4 декабря. Свыше 1000 беженцев вернулись в Сирийскую Арабскую Республику из Ливана и Иордании за прошедший день. Об этом сообщается в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

По имеющимся данным, за прошедшие 24 часа в САР с территории других стран возвратились 1002 беженца, в том числе из Ливана через контрольно-пропускные пункты «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» — 158 человек, а также из Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 844 человека.

Отмечается, что в места постоянного проживания внутри республики на протяжении дня вернулись 223 человека.

Согласно информации Центра, сирийские саперы за сутки разминировали 13,3 гектара территорий в провинциях Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра.

Ранее сообщалось, что российские военные за прошедшие сутки не зафиксировали нарушений режима прекращения огня в Сирии.

Автор: Андрей Крылов
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