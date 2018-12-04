Трясут огрызками советского наследия: в РФ отреагировали на приведение ВМСУ в боеготовность

Киев привел в полную боеготовность все суда и катера Государственной пограничной службы Украины. Данное решение украинские власти связывают с инцидентом в Керченском проливе и введением военного положения в стране. Об этом заявил глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал.

«Все корабли и катера Госпогранслужбы приведены в полную боевую готовность. Практически весь плавсостав находится сегодня в море», — рассказал он в эфире телеканала UATV, добавив, что в стране было создано морское региональное управление.

Ранее в боеготовность были приведены сотрудники СБУ, а также соединения и части Вооруженных сил Украины.

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что военно-морские силы Украины вызывают смех не только у всего мира, но и у самих украинских моряков.

По мнению эксперта, власти в Киеве специально нагнетают обстановку на политической арене, пытаясь дискредитировать Москву, однако у них на это нет ни единого шанса.

«Когда я услышал эти бравые заявления о приведении в боеготовность погранслужбой всех плавсредств ВМСУ, первое, что мне пришло в голову, — суета комаров. Если говорить по строгому профессиональному счету, то у Украины серьезных военно-морских сил нет, это — полуржавое старье, которое еще не утонуло и еле-еле держится на плаву. И даже их флагман, фрегат «Сагайдачный», постоянно находится в ремонте, экипаж не могут полностью укомплектовать с 2014 года», — разъяснил военный эксперт.

Собеседник ФАН добавил, что Киев пытается показать силу России, используя старое советское вооружение, что нельзя расценивать как серьезную угрозу.

«Это все москитный флот, слабосильные катера, которые, по-моему, перешагнули кто за 30-летний, кто за 40-летний рубеж, и, даже несмотря на то, что США подарили Киеву два списанных в утиль катера, это все — ржавые посудины, которые вызывают у моряков на Украине горькие усмешки», — заметил Баранец.

По словам военного аналитика, действующий президент Украины Петр Порошенко просто стремится усилить напряжение в отношениях с Россией. Он заметил, что все попытки главы государства продемонстрировать мощь страны просто нелепы.