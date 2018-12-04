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Стойкость Сирии и КНДР может создать новую расстановку сил в мире — Асад

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Стойкость Сирии и КНДР может создать новую расстановку сил в мире — Асад

Дамаск, 4 декабря. Стойкость независимых стран, таких как Сирия и КНДР, может изменить международную арену и создать новую расстановку сил в мире, заявил президент САР Башар Асад.

Сирийский лидер принимал в Дамаске министра иностранных дел КНДР Ли Ен Хо во вторник.

По словам Асада, на Дамаск и Пхеньян оказывают по сути одно и то же давление, цель которого состоит в ослаблении государств, которые независимы в принятии решений и противостоят проектам Запада.

«Агрессия США по отношению к независимым государствам не имеет географических границ. Поражения, которые терпят западные проекты, и стойкость независимых стран, таких как Сирия, КНДР и другие, может изменить международную арену и создать новую расстановку сил», — приводит пресс-служба президента САР слова Асада.

Ранее министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем принял коллегу из КНДР. Главы дипломатических ведомств договорились о координации по важным вопросам.

Автор: Данила Копп
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