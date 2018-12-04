«Я не Украину поддерживаю»: лидер «Тараканов» знает, из-за кого пришлось перенести концерт в Киеве

Российская панк-группа «Тараканы» перенесла свой концерт в Киеве после введения на Украине военного положения. Музыканты пошли на этот шаг, поскольку украинские власти запретили въезд в страну гражданам России мужского пола от 16 до 60 лет — а в этот возрастной промежуток попадают все члены команды.

Лидер «Тараканов» Дмитрий Спирин рассказал в интервью Федеральному агентству новостей о своем мнении по поводу случившегося, заявив, что ему известен виновник этой ситуации.

«Конечно, мне обидно, что концерт пришлось перенести, — заявил он, не вдаваясь в детали. — Но только я вижу причину, по которой произошел перенос. Я же не слепой, не глухой: новости читаю, смотрю, что происходит».

Спирин, не уточняя, заявил, что «понимает, в результате чьих действий произошел перенос концерта».

«Зри в корень!» — так говорил Козьма Прутков, — напомнил собеседник ФАН. — Вот я и зрю».

Сам он в данной ситуации исходит из здравого смысла, пояснил Спирин.

«Вы знаете, я же не Украину поддерживаю, а здравый смысл. Ни государственные границы, ни тем более национальность людей роли не играют, — заявил лидер «Тараканов». — Я просто смотрю, что происходит, оцениваю через какую-то свою систему координат и делаю выводы».

Здесь речи не идет о поддержке какого-то государства, политического строя, политической партии или правителей, отметил панк-музыкант.

Напомним, 30 ноября глава пограничной службы Украины Петр Цигикал объявил о том, что на территорию страны закрыт въезд для граждан России мужского пола от 16 до 60 лет. На украинских пропускных пунктах были введены усиленные меры контроля. В связи с введением военного положения на Украине свои гастроли уже перенес Борис Гребенщиков.