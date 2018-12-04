«Ну что за хам?»: ведущий «России 1» выгнал из студии оскорбившего его украинского эксперта
Скандал в прямом эфире телеканала «Россия 1» разгорелся во вторник, 4 декабря. Старший научный сотрудник Института всемирной истории НАН Украины, кандидат политических наук Максим Яли намеренно назвал телеведущего Евгения Попова «Афанасием», после чего был изгнан из студии.
Украинец пытался доказать, что инцидент в Керченском проливе, произошедший 25 ноября, когда три судна ВМС Украины были задержаны за грубое нарушение российской границы, был провокацией России.
«Я зрителям объясню, что к чему с провокацией в Азовском море. Вы рассчитывали, что наши моряки, которые понимали, что находятся в совместных водах, откроют огонь в ответ на ваши агрессивные действия, и это для вас будет казус белли», — заявил Максим Яли.
Произошедшую ситуацию он сравнил с историей 2008 года. Но, по словам украинского политолога, тогда Грузия пошла на «провокацию России», а Украина сейчас — нет.
«Какая провокация?» — поинтересовался у Яли ведущий политического ток-шоу Евгений Попов.
Украинец почему-то заговорил про навигацию и координаты.
«Вы вообще знаете, что по всем данным», — начал он.
Попов попытался уточнить, по каким именно данным.
«По данным Максима Яли?» — спросил телеведущий.
«Специально для вас, Афанасий, повторяю, по пресс-релизу ФСБ», — ответил вдруг Максим Яли.
«Как вы меня назвали?» — переспросил Попов.
«Ну, вы же меня Игорем называли, так ведь? — попытался реабилитироваться старший научный сотрудник с Украины. — По некоторым данным я слышал, что кто-то вас называет Афанасий».
«Ну что за хам?» — не выдержал такого поведения завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин, также приглашенный в этот день в студию «60 минут».
«Выйдите отсюда, а мы продолжим, — обратился к украинцу Евгений Попов. — Из студии уйдите!»
Но тот очень хотел закончить свою мысль.
«Ну, я ошибся, быть может. Дайте фразу закончить», — просил Яли.
Но закончить выступление в программе телеканала «Россия 1» гостю с Украины не дали. Также присутствовавший в студии депутат Госдумы Алексей Журавлев и дипломат Николай Платошкин вызвались помочь вывести Яли. Однако их помощь не понадобилась — тот все-таки ушел сам с позором.