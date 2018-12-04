Путин присудил госпремии правозащитнику Терентьеву и филантропу Амбиндеру

Москва, 4 декабря. Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных премий за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2018 год. Госпремии получили председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев и президент «Русфонда» Лев Амбиндер.

Член комиссии при президенте России по делам инвалидов Терентьев был награжден за выдающиеся достижения в сфере правозащитной деятельности, глава нескольких благотворительных фондов Амбиндер — за филантропию.

Премии, напомним, учредили в 2015 году. Их денежный эквивалент — 2,5 миллиона рублей. Потенциальных соискателей отбирает общественная комиссия.

В текущем году на соискание премии по правозащите было выдвинуто 19 кандидатов, что почти в два раза больше, чем годом ранее. На соискание премии по благотворительности было выдвинуто 33 кандидата.

В ходе отбора члены общественной комиссии отметили большой личный вклад Михаила Терентьева в обеспечение гарантий прав и свобод лиц с ограниченными возможностями здоровья. Амбиндер, подчеркивают в Общественной комиссии при президенте РФ по определению кандидатур на присуждение премий, помог становлению в России профессионально организованной благотворительной деятельности.

Фонд помощи больным детям, сиротам и инвалидам «Русфонд», который возглавляет Амбиндер, напомним, сделал лучше жизнь более чем 20 тысяч детей.

Напомним, президент благотворительного фонда «Русфонд» Лев Амбиндер является также и главой фонда «Помощь». С 2009 года входит в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Михаил Терентьев — в прошлом член наблюдательного совета Оргкомитета «Сочи 2014» и член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, в настоящее время Терентьев является председателем Всероссийского общества инвалидов.