ВФЛА прокомментировала информацию о продлении дисквалификации российских легкоатлетов

Москва, 4 декабря. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не получала официального уведомления о продлении санкций со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом сообщила пресс-секретарь ВФЛА Наталья Юхарева корреспонденту Федерального агентства новостей.

Ранее в СМИ появилась информация, что совет IAAF не восстановил в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики. По словам Юхаревой, к настоящему моменту ВФЛА не получала уведомление о продлении дисквалификации со стороны IAAF.

«У нас официального решения пока нет. Это пока инсайдерская информация. Официально мы ждем пресс-конференцию», — рассказала Юхарева в комментарии ФАН.

Напомним, в ноябре 2015 года IAAF приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики. Позднее дисквалификация неоднократно продлевалась. В июне 2016 года было принято решение допустить до стартов отдельных российских спортсменов, которые соответствуют критериям IAAF.