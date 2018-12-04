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Появились фото с места крушения Су-25 в Армении

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Появились фото с места крушения Су-25 в Армении

Ереван, 4 декабря. Военные Армении обнаружили место крушения самолета Су-25, сообщил пресс-секретарь Минобороны страны Арцрун Ованнисян. Место падения борта обнаружено в горах в Мараликском районе страны.

Самолет Су-25 выполнял учебно-тренировочный полет. Машина вылетела из аэропорта Гюмри около 9.00 по московскому времени. Связь с экипажем пропала в 9.20.

«Подполковник Армен Бабаян и майор Мовсе Манукян погибли. Соболезнуем», — написал Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook.

По факту крушения самолета начато расследование. На месте падения Су-25 работает оперативная следственная группа под руководством председателя СК Армении Артака Кркьяшаряна.

Автор: Регина Пак
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