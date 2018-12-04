Появились фото с места крушения Су-25 в Армении
Ереван, 4 декабря. Военные Армении обнаружили место крушения самолета Су-25, сообщил пресс-секретарь Минобороны страны Арцрун Ованнисян. Место падения борта обнаружено в горах в Мараликском районе страны.
Crash site of #military SU-25 jet located, two pilots killedhttps://t.co/gjkFyRchG2 pic.twitter.com/YQzXLkciKL— ArtsakhPress Agency (@ArtsakhPress) 4 декабря 2018 г.
Самолет Су-25 выполнял учебно-тренировочный полет. Машина вылетела из аэропорта Гюмри около 9.00 по московскому времени. Связь с экипажем пропала в 9.20.
«Подполковник Армен Бабаян и майор Мовсе Манукян погибли. Соболезнуем», — написал Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook.
По факту крушения самолета начато расследование. На месте падения Су-25 работает оперативная следственная группа под руководством председателя СК Армении Артака Кркьяшаряна.