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Узбекская Ravon отзывает около 5,2 тысячи своих авто из России

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Узбекская Ravon отзывает около 5,2 тысячи своих авто из России

Ташкент, 4 декабря. Узбекская компания Ravon объявила отзыв около 5,2 тысячи своих авто марки Nexia R3 из России в связи с возможным смещением выпускного шланга. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстандарта.

Отмечается, что дефект может привести к утечке гидравлической жидкости из системы.

«Причиной отзыва транспортных средств является существующая вероятность смещения выпускного шланга с металлической трубки из-за недостаточной прижимной силы пружинного хомута», — говорится в сообщении.

Под отзыв попадают авто, проданные с мая 2017 года по март 2018 года. Компания Ravon планирует установить по два дополнительных хомута на шланг системы рулевого управления в каждом автомобиле. При этом все проведенные ремонтные работы будут бесплатными для автовладельцев.

Автор: Регина Пак
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