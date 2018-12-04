Роскомнадзор заблокировал сайт, предлагавший интим-услуги с детьми

Москва, 4 декабря. Роскомнадзор заблокировал сайт, который под видом магазина одежды, предлагал интим-услуги с детьми. В ведомстве отметили, что деятельность ресурса имеет признаки уголовного преступления, информация о нем была направлена правоохранителям.

Первыми подозрительный сайт заметили пользователи социальных сетей «ВКонтакте» и Facebook. Они отметили, что в подписях к фотографиям на ресурсе речь шла не об одежде, а о самих моделях — детях 5–8 лет. При этом указывалась почасовая оплата.

Пользователи направили жалобы в Генпрокуратуру и Роскомнадзор. Роскомнадзор отнес сайт к ресурсам порнографической направленности и внес его в Единый реестр запрещенной информации. Ведомство также следит, чтобы у сайта не появилось «зеркал».

Отмечается, что в названии сайта содержится аббревиатура CP, что в анонимном сегменте интернета обозначает детское порно.