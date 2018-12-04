Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Не забыть никого: Путин поручил проследить за переходом на цифровое ТВ в Тверской области

84
0 Оставить комментарий

Не забыть никого: Путин поручил проследить за переходом на цифровое ТВ в Тверской области

Москва, 4 декабря. Президент России Владимир Путин поручил властям Тверской области проконтролировать, чтобы при переходе региона на цифровое телевидение ни один человек не остался вне вещания.

«Не забыть никого, чтобы люди не остались без телевещания!» — сказал Путин главе Тверской области Игорю Рудене, выслушав доклад губернатора.

Президент России также отметил, что оборудование для перехода на цифровое телевидение должно быть доступным. Напомним, переход на цифровое вещание в России будет осуществляться в три этапа. Отключение аналогового телевидения начнется уже в феврале будущего года.

Автор: Федор Веснин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.