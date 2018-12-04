Не забыть никого: Путин поручил проследить за переходом на цифровое ТВ в Тверской области

Москва, 4 декабря. Президент России Владимир Путин поручил властям Тверской области проконтролировать, чтобы при переходе региона на цифровое телевидение ни один человек не остался вне вещания.

«Не забыть никого, чтобы люди не остались без телевещания!» — сказал Путин главе Тверской области Игорю Рудене, выслушав доклад губернатора.

Президент России также отметил, что оборудование для перехода на цифровое телевидение должно быть доступным. Напомним, переход на цифровое вещание в России будет осуществляться в три этапа. Отключение аналогового телевидения начнется уже в феврале будущего года.