Госдума призвала коллег осудить провокации со стороны Киева

Москва, 4 декабря. Государственная дума на пленарном заседании приняла заявление с призывом к международным парламентским организациям осудить провокации со стороны Киева, в том числе в связи с инцидентом в Керченском проливе, где украинские корабли нарушили госграницу РФ.

Обращение Госдумы адресовано парламентам европейских стран, государств «Группы двадцати», Межпарламентской ассамблее СНГ, Парламентским ассамблеям ОДКБ и ОБСЕ и Европейскому парламенту. Российские парламентарии призвали коллег осудить провокации со стороны Киева.

«Депутаты Государственной думы (…) обращаются к своим коллегам (…) в связи с непрекращающимися провокационными действиями украинских властей, подталкиваемых их западными покровителями к эскалации напряженности в интересах, весьма далеких от интересов мира и стабильности в Европе», — говорится в тексте заявления.

В документе подчеркивается профессионализм российских пограничников, которые, действуя в соответствии с законодательством и международным правом, вынуждены были применить силовое предупреждение для устранения угрозы суверенитету РФ. При этом российским службам удалось предотвратить человеческие жертвы и другие тяжкие последствия, обратили внимание депутаты.

Парламентарии отметили, что истинные цели провокации кораблей военно-морских сил Украины (ВМСУ) стали понятны после введения в стране военного положения, притом в тех областях, где у украинского президента Петра Порошенко наименьший уровень поддержки. Глава государства, отметили в Госдуме, наглядно продемонстрировал свое стремление «любой ценой удержаться у власти, даже за счет угрозы развязывания полномасштабной войны».

Кроме того, депутаты осудили нападения украинских радикалов на дипломатические представительства РФ на Украине, вызванные провокацией в Азовском море.

Напомним, украинские корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» 25 ноября вторглись в территориальные воды России, нарушив госграницу, и игнорировали законные требования российских пограничников остановиться и прекратить опасные маневры. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, а на Украине ввели военное положение. По решению суда все 24 украинских военнослужащих арестованы на два месяца.

На Украине расценили законные действия российских пограничников в Азовском море как очередной «виток агрессии» со стороны РФ и заявили о введении в стране военного положения на 30 дней. Кроме того, украинская сторона ограничила въезд в страну российских граждан.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее в Керченском проливе провокацией, которую Киев организовал в преддверии голосования на Украине, намеченного на весну 2019 года. Многие эксперты пришли ко мнению, что введение военного положения выгодно президенту Украины, чей предвыборный рейтинг крайне низок, поскольку таким образом он сможет отложить проведение выборов.