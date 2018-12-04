«Перекроете нам тепло — перекроем вам сбор платежей»: в «Укрпочте» сделали газовикам последнее китайское предупреждение

Киев, 4 декабря. «Укрпочта» остановит доставку счетов и сбор платежей за потребление украинцами газа, если облгазы не возобновят отопление в отделениях почты. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал генеральный директор компании Игорь Смелянский.

По его словам, во многих отделениях «Укрпочты» отключают газ. Сотрудники не будут работать без отопления в отделениях, соответственно прекратиться доставка счетов и сбор платежей, добавил он.

Смелянский заверил, что в ситуации обязательно разберутся и выяснят, кто в этом виноват. Он призвал облгазы «прекратить беспредел».

«Вы перекроете нам тепло — мы вам перекроем доставку счетов и сбор платежей, так как в холоде работать никто не будет. Это мое последнее китайское», — написал Смелянский.

Напомним, этой осень глава украинского правительства Владимир Гройсман заявил, что в результате переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) Киеву удалось утвердить новую программу, которая позволит украинской стороне получить от организации в дальнейшем кредиты. Одним из главных условием стало повышение цен на газ для населения на 23,5% с начала следующего года.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала отменить повышение цен на газ в стране, отметив, что необоснованно завышенные тарифы на газ убивают жителей Украины. Тимошенко подчеркнула, что украинцам приходится переплачивать за топливо более чем в два раза.