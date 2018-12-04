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Индия ждет первую поставку российских С-400 к 2020 году

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Индия ждет первую поставку российских С-400 к 2020 году

Москва, 4 декабря. Индия ожидает первую поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-400 к 2020 году, заявил посол Индии в России Бала Венкатеш Варма.

Венкатеш Варма отметил, что контракт на поставку российских С-400 был подписан во время визита президента РФ Владимира Путина в Индию в октябре этого года.

«Мы надеемся, что график поставок будет соблюден, — приводит слова индийского посла в России РИА Новости, — поэтому, рассчитываем, что к 2020 году состоится первая поставка, а дальше они пойдут по графику, согласованному в контракте».

Индия ждет первую поставку российских С-400 к 2020 году

Напомним, соглашение на поставку зенитно-ракетных комплексов было заключено в октябре, сумма соглашения достигает более пяти миллиардов долларов. Этот договор стал крупнейшим за всю историю «Рособоронэкспорта».

Автор: Катерина Иванова
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