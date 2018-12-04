«Ни о чем не жалею»: горевший заживо ополченец из России рассказал, как уехал воевать в Донбасс

Донецк, 4 декабря. Раненый ополченец Михаил с позывным «Тугарин», получивший тяжелейшие травмы и 40% ожогов тела, рассказал, как приехал воевать добровольцем на юго-восток Украины.

По его словам, в России в своем родном Кирове он 25 лет работал машинистом и военного дела касался только во время срочной службы в погранвойсках. Поехать в Донбасс Михаил решил в августе 2014 года.

«Надо же было кому-то защищать. Посмотрел, в России – много беженцев. Все бегут, бегут, а кто отстаивать свою землю будет?» – пояснил Тугарин в интервью новостному агентству «Харьков».

Когда прибыл в Донецк, то был определен в учебный батальон Первой Славянской бригады.

«Изначально был пехотинцем, а потом нежданно-негаданно перевели во Второй отдельный танковый батальон. И начал разбираться», — вспоминает Михаил.

В 2017 году он служил в 11-м пехотном полку и в марте получил приказ о срочной передислокации своего подразделения. В пути водитель одного из КамАЗов не справился с управлением и машина вместе с офицерами, двумя командирами и сопровождающими врезалась в дерево.

«Кабину разворотило, произошло смещение двигателя. Меня просто зажало. Ноги переломало и все начало гореть. Я сам горел. Заживо», — рассказал он.

Тугарин помнит, как вокруг суетились люди, пытались вытащить, а он просил избавить его от мучений и пристрелить. В итоге, когда его освободили и доставили в больницу, врачи диагностировали 40% ожогов поверхности тела, сложные переломы, в том числе коленных суставов. На правой ноге он был полностью раздроблен.

При этом врачи говорят, что об ампутации речь не идет, но ему требуются очень сложные операции, которые лучше провести в России, однако тут возникает другая проблема: во время пожара Михаил лишился всех документов, сгорел и его российский паспорт. Поэтому сейчас он пытается восстановить документы.

На вопрос о том, жалеет ли он о своем решении приехать воевать на юго-восток Украины, отвечает отрицательно.

«Ехал защищать, помочь защитить. Боялся, что в землю лягу здесь. Настраивался заранее на худшие варианты, но надежда была», — говорит он.

Михаил подчеркивает, что ни о чем не жалеет. Более того, по его словам, если бы ему во второй раз представилась возможность приехать в Донбасс, он бы приехал: «Приехал бы ради цели, ради помощи в обороне, ради всех людей Донбасса».