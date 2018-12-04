Путин поздравил тренера сборной России по дзюдо с 60-летием

Москва, 4 декабря. Президент России Владимир Путин поздравил с 60-летием главного тренера сборной РФ по дзюдо Эцио Гамба. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

Путин отметил, что для российских болельщиков Гамба является примером успешного и мудрого тренера, который умеет настроить спортсменов на победу.

«Многочисленные любители дзюдо знают Вас как талантливого атлета, преданного высоким идеалам спорта и олимпизма, который немало сделал для развития и популяризации искусства единоборств», — говорится в поздравительной телеграмме.

Глава государства подчеркнул, что не случайно, что именно под руководством Гамбы россияне впервые в истории завоевали золотые медали на Олимпийских играх в 2016 году и продолжают показывать высокие результаты на самых престижных мировых первенствах.