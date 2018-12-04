«Додон продолжает борьбу»: эксперты оценили реакцию премьера Молдавии на амнистию мигрантов в России

Решение Российской Федерации об амнистии молдавских мигрантов может быть расценено как «вмешательство России в предвыборную кампанию в Молдавии», с таким заявлением выступил премьер-министр Павел Филип. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Я видел эту информацию в СМИ, но не ознакомился с официальной нотой на эту тему. Это может быть расценено как вмешательство России в предвыборную кампанию в Молдавии», — заявил Филип журналистам.

Напомним, министерство внутренних дел России в рамках договоренностей лидеров Молдавии и России Игоря Додона и Владимира Путина сообщило в понедельник о «миграционной амнистии» для граждан Молдавии, которые нарушили срок пребывания в РФ.

Согласно сообщению МВД, амнистия будет действовать в период с 1 января по 24 февраля 2019 года. Отметим, парламентские выборы в Молдавии состоятся 24 февраля.

Додон продолжает борьбу

Политолог Иван Аркатов прокомментировал ФАН заявление Павла Филипа. По его словам, правительство Молдавии делает все, чтобы досадить президенту Игорю Додону.

«Не секрет, что между прозападным правительством и пророссийским президентом в Молдавии давно идет противостояние. Отношения между Москвой и Кишиневом зависят исключительно от внутриполитической ситуации в самой Молдавии», — пояснил Иван Аркатов.

Сможет ли Додон обуздать правительство? По словам эксперта, пока что ответа на этот вопрос нет, но, уверен политолог, Додон продолжает борьбу.

«Что касается вмешательства России, то это абсолютная глупость. Амнистия молдавских мигрантов произошла в рамках переговоров Путина и Додона. О каком вмешательстве может идти речь? Прозападное правительство Молдавии боится проиграть выборы и всячески пытается спекулировать на этой теме», — заключил Иван Аркатов.

Член экспертного совета Института инновационного развития Сергей Губа в комментарии ФАН напомнил, что с начала XIX века территория Молдавии входила в состав Российской Империи, а позднее с 1919 года в состав СССР.

«Стоит ли говорить, что на протяжении всего этого времени народы России поддерживали все братские союзные народы, в том числе и народ Молдавии. И даже после трагического распада Советского Союза Российская Федерация не перестает поддерживать граждан этой страны. Ведь все прекрасно понимают, насколько значим для Молдавии и молдавского народа доход, заработанный трудовыми мигрантами в Российской Федерации», — рассказал Сергей Губа.

И, заметил политолог, как-либо осудить шаг России, такой как амнистия молдавских трудовых мигрантов, — это значит не выступить против России, а наступить на горло собственному народу. Разумеется, выразил уверенность Сергей Губа, подобная постановка вопроса может быть выгодна только тем силам, которым был выгоден развал СССР — Западу и США.

Российская Федерация постоянно опровергает надуманные обвинения в попытках повлиять на выборы в других государствах. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы «абсолютно голословными».