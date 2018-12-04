«Спрос растет»: экономист рассказал, почему России не следует бояться СПГ из Катара

Москва, 4 декабря. Россия чувствует себя уверенно на европейском рынке газа. Поэтому возможное увеличение поставок СПГ из Катара на европейский рынок не окажет серьезного влияния на ситуацию, полагает руководитель Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

С таким мнением экономист выступил на круглом столе, посвященному состоянию дел в отрасли, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Ожидания [В Прибалтике] колоссальные, постоянно возникает какой-то СПГ, который должен все там перевернуть», — указывает эксперт.

При этом, несмотря на резкий рост поставок СПГ в Европу в октябре, в целом по 2018 году идет падение поставок сжиженного газа, отмечает Симонов.

«Катар — это далеко не первый сжиженный газ, который должен был прийти в Европу», — рассуждает Симонов.

Поэтому потенциальный приход СПГ из Катара не является тревожащим фактором для России, продолжает экономист.

«Рассчитывать на то, что катарский СПГ магнитом притянет в Европу, нельзя. Да, на рынке сейчас есть конкуренция, но ведь и спрос на газ растет. Сейчас мы видим сохранение нашего положения на газовом рынке, особенно в ЕС», — уверен Симонов.

При этом у российского газа имеются убедительные перспективы и на восточном направлении.